Iwona Pavlović o Agnieszce Kaczorowskiej i jej krytycznych komentarzach o jury "TzG": "Emocje odbierają rozum"

Polska mysli ze to taka infantylna Bożenka z Klanu, a ona sie okazała cwaną, inteligentną, zakochaną w sobie, świadomą bizneswomen. Ma swoja szkołe tanca i zatrudniła tam pelę i zechciała z niego zrobic męza i ojca dla dzieci. No i sie okazało ,że pela nie dorównuje tej cwanej, mądrej, pieknej biznesomen i pogoniła go. Nie podobało sie pani bezneswomen ze ma infantylnego męza siedzącego z dziecmi i gotującego zupki, zapomniała,że on szukał u niej pracy a nie jest to jakis bogaty biznesme. Ona szuka bogatego i teraz juz to wie. prawda taka.