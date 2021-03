Izabela Janachowska żali się: "Nie pamiętam, kiedy SOBIE COŚ KUPIŁAM"

Choć Izabela Janachowska wtargnęła do show biznesu za sprawą trenowania celebrytów do Tańca z Gwiazdami, na dobre zagrzała w nim miejsce dopiero po wyjściu za o 27 lat starszego milionera, Krzysztofa Jabłońskiego.

Dziś Iza oprócz doradzania w kwestii ślubów robi to, co każda zamożna celebrytka - chwali się swoim luksusowym życiem. Jak można się domyślać, 34-latka wraz z powiedzeniem "tak" na ślubnym kobiercu nabrała słabości do ekskluzywnych marek. W efekcie zarówno na instagramowym profilu, jak i stołecznych ulicach możemy podziwiać byłą tancerkę od stóp do głów ubraną w odzież od znanych projektantów.

We wtorkowym wywiadzie Izabela opowiedziała co nieco o swoim stylu.

Wydaje mi się, że ja jestem dosyć rozsądna w robieniu zakupów. Jeżeli decyduję się na coś, co jest drogie, markowe, to stawiam na takie modele, które są po prostu ponadczasowe. Więc jeżeli w mojej szafie widzimy coś od Chanel, to na pewno musi to być coś, co ubiorę dziś i pewnie za 5 czy 10 lat - zapewnia żona milionera.