Izabella Krzan jest WYŻSZA od ukochanego. Zabrała głos w sprawie różnicy wzrostu: "Oboje przekroczyliśmy jakieś swoje GRANICE"

Wzrost potencjalnego partnera to dla wielu gwiazd jeden z istotnych czynników w związku. Przez lata utarło się bowiem, że stereotypowo to mężczyzna powinien być wyższy od kobiety, aby ta mogła bez problemu założyć szpilki na okazję wielkiego wyjścia. Na szczęście współczesne pary coraz częściej odchodzą od tego krzywdzącego schematu.

Izabella Krzan jest wyższa od swojego partnera

Oboje przekroczyliśmy jakieś swoje granice i to chyba też sprawiło, że tak się zgraliśmy. (...) To prawda, jest ode mnie niższy i to jest często poruszany temat. Jesteśmy ze sobą ponad dwa lata i ostatnio stwierdziliśmy, że jest coraz fajniej i o to chodzi, mam nadzieję, że w tym kierunku to będzie szło - mówi.