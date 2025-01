Izabella Miko upatrywała w Macieju Zakościelnym kandydata na MĘŻA, ale się rozstali. Po 15 latach zapozowali razem do zdjęcia

W 2006 r. oboje znajdowali się dopiero na początku swych dróg artystycznych. Izabella Miko bardziej niż w swoim ojczystym kraju była rozpoznawalna za oceanem. Z kolei Maciej Zakościelny łamał kobiece serca jako podkomisarz Marek Brodecki w hitowych "Kryminalnych". Co ciekawe, do ich pierwszego spotkania nie doszło na planie serialu ani nawet na jednej z branżowych imprez. Wschodzące gwiazdy kina zostały sobie przedstawione... na imieninach bratowej aktorki.

Faktycznie, czar "polskiego Brada Pitta", jak wówczas określano w mediach Zakościelnego, zadziałał na blondwłosą 25-latkę. Ich znajomość szybko przerodziła się w coś poważniejszego, co zaowocowało debiutem na czerwonym dywanie podczas premiery filmu "Dlaczego nie!" w marcu 2007 r. Od tego momentu stali się jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu .

Izabella Miko i Maciej Zakościelny radzili sobie z wielką odległością

W archiwach agencji fotograficznych trudno znaleźć obfite fotogalerie z ich udziałem. Wynikało to bowiem z dzielących ich na co dzień tysięcy kilometrów . Podczas kiedy Iza wciąż podbijała amerykański rynek, jej ukochany, uchodzący za naczelnego amanta polskiego kina, nie schodził z planu komedii romantycznych i serialu kryminalnego stacji TVN.

Mimo sukcesów za oceanem, Izabella Miko była gotowa porzucić zagraniczną karierę, byleby tylko mieć Macieja Zakościelnego na co dzień u swego boku. Idealną okazją ku temu był wygrany przez nią casting do głównej roli w produkcji "Kochaj i tańcz", która związała ją z Polską na kilka miesięcy. Przeprowadzka do warszawskiego mieszkania partnera miała scementować z ich związek, a sama zainteresowana zaczęła nawet przebąkiwać o ślubie. Wbrew oczekiwaniom, pierścionek zaręczynowy nie zalśnił na jej palcu. Po zakończonych pracach nad zmiażdżonym przez recenzentów filmie tanecznym, Miko o dziwo nie powróciła od razu za ocean. Jak się okazało, spakowała wszystkie swoje walizki i opuściła lokum ukochanego.