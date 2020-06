J.K. Rowling w ogniu krytyki za TRANSFOBICZNE wpisy! Pisarka odpiera zarzuty: "Mówienie prawdy nie jest NIENAWIŚCIĄ"

Anna 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Dzisiejsza tolerancja jest rozumiana jako pasywnosc. Najlepiej nic nie mowic w nic sie nie wtracac to wtedy nikt nie powie ze jestes nietolerancyjny. Kobieta to kobieta a mezczyzna to mezczyzna. To ze jakis maly odsetek ludzi nie identyfikuje sie z zadna z plci lub postanowilo ta plec zmienic nie zaburza porzadku swiata. Nikt nikomu nie broni szukania wlasnej torzsamosci ale nie dajmy sie zwariowac.