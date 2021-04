Jacek Wójcik z "Królowych Życia" prawie SPALIŁ mieszkanie! "K*rwa, co tu tak czarno?!" (WIDEO)

W tym obecnym sezonie Królowych Życia widzowie nareszcie zobaczyli na własne oczy, jak żyje sobie najwierniejszy towarzysz Dagmary Kaźmierskiej - Jacek Wójcik. Dumny kłodzczanin przez długi czas się wzbraniał, jednak w końcu uległ prośbom przyjaciółki i przystał na to, by zajęła się remontem jego czterech kątów. Gdy przyszła jednak pora świętować zakończenie roboty, o mało nie doszło do tragedii.