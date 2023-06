Jakub Rzeźniczak ŻEGNA SIĘ z Wisłą Płock! "To trudny moment"

Jakub Rzeźniczak rozstał się z Wisłą Płock. Sentymentalny wpis piłkarza

W życiu przychodzą różne momenty jednych spodziewamy się mniej drugich bardziej. Nie sądziłem, że będę pisał do Was właśnie taką wiadomość. Jednak wiemy jak przewrotna potrafi być piłka nożna … Nadszedł dzień kiedy musiałem podjąć ciężką decyzje i dziś żegnam się Wisła Płock, jest to trudny moment. Podczas mojej przygody w Płocku mieliśmy jako zespół wzloty i upadki. Bywały piękne i bardzo ciężkie momenty, jednak zawsze z sentymentem będę wspominał ten czas - przyznał.

Chciałem podziękować Wam Kibice, zawsze starałem się stawać na wysokości zadania jako piłkarz i dawać Wam powody do radości na trybunie. Nawiązywać z Wami relacje i wspólnie budować przyszłość klubu. Wszystkim Pracownikom, którzy działają na zapleczu ale robią ogromna robotę! Trenerom i Piłkarzom, z którymi miałem okazję tutaj pracować. Zawsze wiedziałem, że mogę na Was liczyć jako piłkarz i człowiek. Trzymam kciuki za szybki powrót do ekstraklasy, będę Was obserwował i wspierał już jako kibic! - skwitował w sentymentalnym wpisie.