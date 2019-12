Jarek Jakimowicz sam MIGAŁ SIĘ od służby wojskowej: "Już w technikum szykowałem sobie teczkę z zaświadczeniami, że się nie nadaję"

Podlizywanie się przyniosło upragnione efekty, bo Jakimowicz dostał angaż w TVP . Wygląda na to, że śniadaniówka to za mało dla ambitnego Jarka. Aktor nieustannie stara się komentować bieżące wydarzenia. Ostatnio w Fakcie wypowiedział się na temat Maty, młodego rapera, który w swojej Patointeligencji przedstawił "ciemną stronę" życia bananowej młodzieży .

Jest z dobrego domu, a udaje gangsta. Ja bym go posłał do wojska! - radził w tabloidzie.

Nadeszła chwila, że wojsko zainteresowało się moją kandydaturą do odbycia obowiązkowej służby wojskowej, na którą ja zupełnie nie miałem ochoty - zaczyna opowieść Jarek w książce "Życie jak film". - Wydawało mi się, że byłem na to przygotowany. Przezornie, już w technikum, szykowałem sobie teczkę z zaświadczeniami, że nie nadaję się do służby. Pani doktor i pielęgniarka ze szkoły z ochotą tę teczkę pomagały mi tworzyć. Wynikało z niej, że miewałem przypadki zasłabnięcia, cucili mnie, odwieźli do przychodni, wezwali pogotowie itp. - pisze Jakimowicz.