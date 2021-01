Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa odpoczywają w Szwajcarii z Oliwią Bieniuk i jej chłopakiem

Meg 24 min. temu zgłoś do moderacji 102 0 Odpowiedz

Rozumiem ze tylko klasa średnia Polaków została uziemiona na ferie? Czyli Ci co tylko po Polsce jeździli. Bogaci celebryci wyjeżdżają sobie do Szwajcarii czy Zanzibaru a ja nie mogę znajomych w górach odwiedzić bo hotele pozamykane a oni nie maja warunków żeby przenocować 4 osobowa rodzine.... o nartach to już nie wspomnę...