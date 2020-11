Zakochani Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa chwalą się swoim "perfekcyjnym porankiem" (FOTO)

Od kilku miesięcy Jarosław Bieniuk układa sobie życie u boku nowej ukochanej. Jego wybranką jest rzekomo "światowej klasy modelka" Zuzanna Pactwa. Póki co wszystko wskazuje na to, że uczucie pary wręcz rozkwita. Jarek zdaje się spędzać z lubą coraz więcej czasu, zdążył ją już także przedstawić swoim dzieciom - modelka wraz z całą rodziną świętowała nawet 18. urodziny Oliwii Bieniuk. Kilka dni temu Jarosław i Zuzanna zafundowali sobie za to ucztowanie w prawdziwie amerykańskim stylu i z okazji amerykańskiego Święta Dziękczynienia wspólnie spałaszowali soczystego indyka.