Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa UCZTUJĄ przy soczystym indyku: "Wesołego Święta Dziękczynienia!"

Tanya 2 godz. temu zgłoś do moderacji 577 3 Odpowiedz

Co te babki w nim widzą? Gość lubi zabawę, i to ostrą. Kurczę, daleko mu do młodzieniaszka, ma czwórkę dzieci. Trochę odpowiedzialności. Najwidoczniej Ania coś czuła, skoro opiekę nad spadkiem powierzyła swojej mamie…