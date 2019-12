Jay-Z WYRWAŁ TELEFON z rąk fana Beyonce! Uczestnik imprezy chciał nagrać, jak tańczyła z przyjaciółkami... (WIDEO)

Beyonce i Jay Z to bez wątpienia jedna z najważniejszych "power couples" amerykańskiego show biznesu. W ostatnich latach co prawda nie udało im się uniknąć kolejnych plotek o kryzysie w ich związku i kilku poważnych wpadek , jednak wciąż wytrwale walczą o ocieplenie swojego wizerunku. Jeszcze niedawno para gościła na brytyjskiej premierze Króla Lwa, gdzie mieli okazję przytulać się na oczach kamer z Meghan Markle .

W poniedziałek informowaliśmy z kolei o imprezie z okazji 50. urodzin P. Diddy'ego , na której gwiazdy, jak zawsze zresztą, dopisały. Na wydarzeniu zjawili się też Jay-Z i Beyonce , którzy należą do grona bliskich przyjaciół gospodarza. Nie zabrakło też innych znanych osobistości, takich jak Kardashianki czy modelka Naomi Campbell .

Choć urodziny P. Diddy'ego przebiegały raczej bez większych zakłóceń, to doszło tam do jednego zdarzenia, które odbiło się już szerokim echem w mediach. Beyonce tak dobrze bawiła się na urodzinach znajomego rapera, że w pewnym momencie zaczęła tańczyć ze swoimi znanymi koleżankami - Kelly Rowland i Saweetie. Ten moment chciał uwiecznić jeden z uczestników imprezy, jednak powstrzymał go... Jay-Z.