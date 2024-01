Jedni śpią w osobnych sypialniach, inni żyją... na różnych kontynentach. Te pary mają NIEKONWENCJONALNE związki

Jaga 3 godz. temu zgłoś do moderacji 39 5 Odpowiedz

Wiecie, ja całe studia mieszkałam sama w kawalerce. A kiedyś ludzie na studiach kotlowali się w akademikach. Wcześnie brali ślub i przenosili się razem do swojego wspólnego "m". To byl jakościowy skok w stosunku do ówczesnej rzeczywistosci studenckiej. Więc dla nich to było super. Ale jak ja na studiach nauczyłam się żyć sama, pokochałam te wygodę ze mogę w mieszkaniu robić co chce i potem mam pomyśleć ze jakiś gach ma mi zburzyc ten komfort i wygodę to myślę sobie ze kurcze to obniży jakość mojego życia zamiast podwyższyć! Takie są szczere fakty. Jak tu się przyzwyczaić do wspólnoty jak tak ceniłam sobie samotność i niezależność i że jestem sobie panią w moich 4 ścianach?