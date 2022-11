Jennifer Aniston pozuje w mikroskopijnym bikini i otwiera się na temat STARAŃ O DZIECKO: "Robiłam, co mogłam. Piłam chińskie herbatki" (FOTO)

Aniston angażuje się także w szereg innych projektów. 53-latka ma np. własną markę kosmetyków do pielęgnacji włosów. W celu promocji autorskich produktów zapozowała na okładce magazynu "Allure". Sesji w mikroskopijnym biustonoszu Chanel towarzyszył oczywiście wywiad. W wyjątkowo szczerej rozmowie Jennifer opowiedziała m.in. o staraniach o dziecko. Po raz pierwszy ujawniła, że przez lata próbowała wszelkich metod, by zostać mamą.

Próbowałam zajść w ciążę. To była dla mnie trudna droga, droga do tworzenia dzieci - zaczęła aktorka, kontynuując: Wszystkie te lata spekulacji... To było naprawdę trudne - odnosi się do regularnie pojawiających się na przestrzeni lat doniesień dotyczących jej życia osobistego i zdradza: