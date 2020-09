Wakacje Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ostatni rok może uznać za wyjątkowo udany. Choć jej gwiazda na pewien czas nieco przygasła, konsekwentna J.Lo "wróciła do łask" i aktualnie szykuje się do wydania kolejnego singla, który nagrała we współpracy z kolumbijskim idolem nastolatek Malumą. Oprócz tego zaręczyła się z Alexem Rodriguezem, u boku którego wyraźnie rozkwita.