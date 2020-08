51-letnia Jennifer Lopez w "skromnej" stylizacji zmierza z narzeczonym na spotkanie biznesowe do ulubionej restauracji gwiazd (ZDJĘCIA)

Dnchb 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Pięknie wyglada, zadbana i wysportowana, poza tym trzeba przyznać, że ma głowę do interesów. Ale z drugiej strony, jako "artystka", jest znacznie gorsza niż chociażby Madonna, bo ta tylko pożycza sample, ale przynajmniej sama śpiewa, a Jennifer, cóż, sama się przyznawała, że w niektórych piosenkach po prostu miała zastępstwo. Ale za "zaśpiewanie" to ona zgarniała góry złota. Mam poważne wątpliwości co do artyzmu i etyki tej kobiety.