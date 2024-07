Jennifer Lopez pozbywa się pamiątek po mężu?! Naszyjnik z imieniem "Ben" zastąpiła nowa ozdoba (FOTO)

Natka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

i po co był ten ślub z rozmachem godnym ruskiego kacyka? wydane miliony $, setki gości,tony żarcia etc i co? Wesele trwało 3 dni hahahaha. nie minęły 2 lata i po ptokach....w sumie to jest śmieszne, no naprawdę.