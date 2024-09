Jennifer Lopez z posępną miną bryluje na imprezie w Toronto (ZDJĘCIA)

Pani Ewa Zajączkowska mówi jak jest!!! Okazuje się, że Niemcy mają mieć swoje CPK i to już za 6 lat. To już wiecie dlaczego Tusk od początku tak żarliwie sabotował projekt CPK u nas. Nikt tak nie dbał o niemieckie interesy w Polsce jak premier (teoretycznie) polskiego rządu: 👉 Opóźnia budowę elektrowni jądrowej w Polsce, zamiast tego wciska nam niemieckie wiatraki 👉 Zaakceptował brak reparacji dla Polaków za zbrodnie wyrządzone w czasie II wojny światowej 👉 Przyzwolił na podrzucanie nam nielegalnych imigrantów przez niemieckie służby 👉 Zgodził się żebyśmy zabezpieczali dostawy rosyjskiej ropy do niemieckiej rafinerii Schwedt 👉 Zgodził się na niemieckie patrole graniczne na naszym terytorium, które mają pilnować, by imigranci nie przedostawali się z... Polski do Niemiec 👉 Poparł Ursulę von der Leyen na drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej, by dalej niszczyła Europę swoimi zielonymi ładami i paktami migracyjnymi