Jennifer Lopez błyszczy na premierze filmu w MOCNO WYCIĘTEJ kreacji. Tak chciała pokazać Benowi, co STRACIŁ?

Doniesienia o tym, że to koniec wielkiej miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka, z każdym dniem zyskują na sile. Co prawda jak dotąd żadne z zainteresowanych nie potwierdziło oficjalnie pojawiających się od miesięcy plotek, wszystkie znaki na niebie (jak i sądowe dokumenty) wskazują na to, że "Bennifer" to już przeszłość.