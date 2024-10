Jennifer Lopez została osaczona przez paparazzi i fanów. Internauci GORZKO podsumowali jej zachowanie

Jennifer Lopez to jedna z najpopularniejszych gwiazd w show-biznesie. W blasku fleszy funkcjonuje od ponad trzech dekad. Choć 55-latka spełnia się jako piosenkarka i aktorka, która może pochwalić się bogatym dorobkiem zawodowym, to jednak częściej mówi się o jej życiu prywatnym. W tej materii stale się coś dzieje.

W ostatnim czasie na tapecie jest burzliwe życie miłosne artystki. Rozstanie Jennifer Lopez i Bena Afflecka już od kilku miesięcy elektryzowało media. Pod koniec sierpnia zagraniczne portale przekazały, że wykonawczyni hitu "On The Floor" oficjalnie złożyła w sądzie dokumenty rozwodowe. Niedawno J.Lo udzieliła także wywiadu magazynowi "Interview" i szczerze opowiedziała o tym, co przeżywała po rozstaniu.