Jessica Mercedes broni środowisk LGBT: "Nikogo nie krzywdzą. MIŁOŚĆ TO MIŁOŚĆ"

Moda modą, szwalnie szwalniami, feedy feedami, ale ludzie! Czytam w aucie, co się w Polsce dziś dzieje i to są rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie. Nie zgadzam się na to, masakra! Nie wolno dzielić ludzi na lepszych i gorszych ze względu na to, z kim chcą być! Nikogo nie krzywdzą. Miłość to miłość. Love is love. To nie jest historia o polityce, tylko o ludziach - w tym o wielu moich bliskich i przyjaciołach. Kochani, słuchajcie, jestem z Wami zawsze, ale dziś jeszcze bardziej niż zwykle! Trzymajcie się!!! - napisała Jess.