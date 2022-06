Jessica Mercedes wspomina "AFERĘ METKOWĄ" i zapewnia: "Nowe kolekcje super się sprzedawały" (WIDEO)

Dwa lata temu światem influencerów wstrząsnęła tzw. afera metkowa z Jessiką Mercedes w roli głównej. Niezadowolone fanki blogerki zaczęły masowo udostępniać relacje, na których pokazywały, że koszulki, które zamawiały w sklepie Jess, mają dwie metki. Jedną z logo Veclaim, a drugą z popularnej, dużo tańszej marki Fruit of the Loom, która sprzedaje koszulki za kilka lub kilkanaście złotych. Przypomnijmy, że wówczas produkty oferowane przez celebrytkę kosztowały ponad 200 złotych za sztukę.

Jak dziś Mercedes wspomina swoją największą wpadkę? Zapytaliśmy ją o to przy okazji niedawnego eventu, na którym gościła. Jak się jednak okazało, Jessica nie jest zbyt chętna do opowiadania o tamtym okresie swojego życia...

Wolę do tego nie wracać. Wszystko, co mogliśmy, to naprawiliśmy. Ruszyliśmy do przodu.