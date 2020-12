Jest zwiastun filmu o PEDOFILII WŚRÓD ARTYSTÓW! "Bezkompromisowo pokażemy prawdę"

Ania 37 min. temu zgłoś do moderacji 64 13 Odpowiedz

To nic nie da. Pedofilia jest tępiona tylko w Kościele. Artyści, dziennikarze, sportowcy, całe to środowisko nie tylko wykorzystują dzieci i to kryją, ale jeszcze uważają, że oni mają prawo, że im wolno i w ich wykonaniu to jest OK. Dlatego jak ksiądz macał ministranta (choć to tez jest złe!!!) to będą pluć i krzyczeć o karze, ale jak Polański gwałcił (a nie macał) i odurzał dziecko, to mówią, że sama się pchała i robią sobie z pedofilem fotki. O Sadowskim ucichło, bo środowisko wiedziało i nie widziało problemu w tym, że się dobierał do dziewczynek z zespołu. Dorośli muzycy z 12letnimi "dziewczynami" pojawiają się na imprezach branżowych i są witani jak stare ziomki, tak samo homoprojektanci romansujący z 13letnimi chłopakami. Macronowa nawiązała romans ze swoim uczniem jak miał 13 lat, potem wzięli ślub i teraz są tuzami światowymi, autorytetami. Więc nie, pedofilia ma się dobrze, świat ją u siebie pielęgnuje a Kościół jest atakowany nie dla dobra dzieci, ale z nienawiści wobec Kościoła jako takiego. Bo wszędzie indziej - nie ma problemu, ciiicho, to już stare dzieje, zresztą nic się nie stało, one same chciały, to normalne.