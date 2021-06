Joanna Brodzik wraca na mały ekran! Zagra w dwóch serialach TVN

ahaha 27 min. temu zgłoś do moderacji 38 1 Odpowiedz

Pamiętam jak, oglądając Magdę M., zachwycałam się tym jak oni są ubrani i sama jak dorosnę chciałam być taka "dopracowana". Dziś jak patrzę na te stroje, fryzury to parskam śmiechem :D ale no na tamte czasy to było WOW