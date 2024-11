Joanna Jarmołowicz w pierwszym wywiadzie od czasu plotek o rozstaniu z Janem Królikowskim: "Jesteśmy partnerami w wychowaniu Józka"

Lekcja dla Opozdy.... Dorosły i odpowiedzialny rodzic szanuje drugiego rodzica bo dziecko łączy na zawsze. Utrudnianie kontaktu dziecku z drugim rodzicem i jego rodziną wyrządza krzywdę najbardziej dziecku. Patrząc na zachowanie Antka w stosunku do córki i rodziny stawia go w dobrym świetle. Jestem skłonna do tezy że to Opozda nie nadaje się do życia w rodzinie tylko egoistycznie patrzy na świat przez pryzmat własnej osoby i tego żeby jej było na wierzchu.