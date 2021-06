Joanna Jędrzejczyk zapewnia, że sława jej nie zmieniła: "Pracowałam w warzywniaku, zarabiałam 200 ZŁOTYCH TYGODNIOWO"

Joanna Jędrzejczyk zapisała się w pamięci wielu Polaków głównie dzięki niezaprzeczalnym sukcesom sportowym. Choć wielu wciąż ma to na uwadze, to sama sportsmenka zaczęła odcinać kupony od dotychczasowej popularności i dziś coraz częściej widuje się ją na szklanym ekranie. Mowa tu szczególnie o roli jurorki w programie TVP "Dance Dance Dance" , która została przyjęte dość skrajnie.

Przede wszystkim doceniam to, co mam. To, kim jestem. I dziękuję Bogu za każdy dzień. Siedem lat temu pracowałam w warzywniaku, zarabiałam 200 złotych tygodniowo. Jednocześnie trenowałam i poświęcałam się karierze. Dzisiaj znajduję się w zupełnie innym miejscu, ale długa droga, jaką do niego przeszłam, sprawia, że twardo stąpam po ziemi - zapewniła.