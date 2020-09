Joanna Krupa chwali się harcami z Ashą Leigh w kojcu i DRŻY o PŁONĄCE kalifornijskie lasy (FOTO)

Choć po narodzinach córki Joanna Krupa nieco wycofała się z show biznesu, aby w pełni skupić się na macierzyństwie, to ostatecznie dość szybko wróciła do pracy. Celebrytka brała udział w nagraniach do nowego sezonu Top Model, który od niedawna gości na antenie TVN-u. Zaraz po zakończeniu zdjęć styrana pracą Krupa wróciła do Stanów Zjednoczonych, gdzie znów może poświęcać czas rodzinie.