Joanna Krupa pobłażliwie o disco polo: "Daje pozytywną energię. Przypomina mi dzieciństwo"

Joanna w imprezowym nastroju bawiła się do rytmów disco polo. Szczególnie upodobała sobie piosenkę zespołu Boys "Jesteś szalona". Krupa w rozmowie z Pudelkiem wyznała, że tego typu przeboje przypominają jej dzieciństwo. Discopolowe szlagiery zna również jej córeczka, która w pewnym momencie dostała obsesji na punkcie muzycznego folkloru miejskiego.

Disco polo przypomina mi dzieciństwo i rodzinę. To było bardzo popularne. Ten rytm daje pozytywną energię. Nawet moja córeczka słucha disco polo, ma to we krwi.