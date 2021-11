Upojna sobota Joanny Krupy w Miami: wypad na plażę, wygłupy przy akompaniamencie "Jesteś szalona", eskapada do klubu... (ZDJĘCIA)

Joanna Krupa nie może narzekać na brak zajęć. Modelka należy do wąskiego grona ulubienic Edwarda Miszczaka. Co roku przynosi jego stacji ogromne pieniądze jako gwiazda najpopularniejszego programu jesiennej ramówki, "Top Model". TVN-owskie show nie jest jej jedynym źródłem zarobku - przedsiębiorcza celebrytka może pochwalić się naprawdę imponującym majątkiem .

Po spędzeniu kilku upojnych godzin nad wodą dziewczyny wróciły do hotelu, gdzie zaczęły przygotowywania do wieczornego wyjścia. Siostry postanowiły zapoznać grupę przyjaciółek z twórczością polskich artystów, tańcząc do znanego - i w pewnych kręgach kultowego - hitu "Jesteś szalona" zespołu Boys. Joasia ewidentnie jest wielką fanką "hymnu disco polo", bo w pewnym momencie zaczęła skakać po łóżku, śpiewając cały tekst piosenki na pamięć. Gdy wszystkie w końcu się wystroiły, kompanki wyruszyły na miasto, uderzając do jednego z modnych, lokalnych klubów.