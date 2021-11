Joanna Krupa świętuje 2. urodziny córki FILMEM Z PORODU!

Błagam!!! 1 godz. temu zgłoś do moderacji 86 56 Odpowiedz

Kiedyś rodziło się w domu, stodole, na polu. Asystowały przy porodzie doświadczone baby. Nie wszyscy. Tylko doświadczone babki. Wiecie dlaczego? Bo taki Rzepicha nie musiał oglądać pępowiny czy flaka łożyska!!! Nawet wtedy można było żyć w błogiej nieświadomości! Nic co ludzkie nie jest nam obce? Ale wystawa Guntera Von Hagensa już jest dla was fuj, prawda? Proszę zachować te foty dla rodziny. O ile sobie tego życzy. Zaraz kobiety przestaną nosić podpaski i menstruacja będzie ciekła po nogach, bo przecież to naturalna fizjologia.