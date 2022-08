Joanna Krupa udziela Kasi Sokołowskiej rad na temat wychowania dziecka: "Fajnie, żeby synka wszędzie brała ze sobą" (WIDEO)

Nie ma książki, że takie są reguły, żeby wychować dziecko, myślę, że każda matka to czuje - zauważyła Krupa. Myślę, że fajnie, jakby Kasia, jak jej dziecko będzie trochę starsze, żeby synka wszędzie brała ze sobą, żeby pokazała, co mama robi, jak robi, żeby to dziecko do ludzi też było. Myślę, że to pomaga, nawet w przyszłości, jak dziecko jest starsze, że to też może pomóc w karierze czy w szkole, obojętnie w jakiej branży będzie. Że to dziecko nie będzie wstydliwe, będzie odważne - stwierdziła Krupa.