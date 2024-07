Joanna Krupa wspomina swoje pierwsze castingi w Nowym Jorku. "Tyle razy się popłakałam. Bałam się wyjść z domu" (WIDEO)

Joannę Krupę swego czasu okrzyknięto "najsłynniejszą Polką w Ameryce". Na to zaszczytne miano gwiazda pracowała od najmłodszych lat. Już jako trzynastolatka uczęszczała do amerykańskiej szkoły modelek, a wkrótce przeprowadziła się z rodzicami do Los Angeles, aby na poważnie zająć się rozkręcaniem kariery. Jak Asia wspomina swoje początki w wielkim świecie mody? Prowadząca "Top Model" powróciła pamięcią do pierwszych castingów w rozmowie z reporterem Pudelka, Cezarym Wiśniewskim.