Joanna Krupa zafundowała sobie GRZYWKĘ! Fani: "WYGLĄDASZ ZJAWISKOWO" (ZDJĘCIA)

ABCD 2 min. temu

Kiedyś myślałem o takim pokazywaniu się publicznie, bo wydaje to się fajne, ale jeśli masz być przymuszany/a do tego, by się wiecznie z czymś/kimś solidaryzować, to lepiej dać sobie z tym bata.