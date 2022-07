Joanna Krupa w nowej fryzurze! Fani pieją z zachwytu: "Wyglądasz obłędnie" (FOTO)

Jolina 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Niby do czego to ma służyć ze zrobiła sobie doczepy ?! Że wygląda tandetnie i sztucznie na 43 lata to i tak wygląda na swój wiek co tu dużo kryć. Metryki nie oszuka i czasu też.