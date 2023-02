Joanna Kulig bryluje na Berlinale z Anne Hathaway i Kristen Stewart (ZDJĘCIA)

W Berlinie trwa właśnie 73. Międzynarodowy Festiwal Filmów. Wśród gwiazd, które zaszczyciły imprezę swoją obecnością znalazła się Joanna Kulig. Podczas Berlinale swoją premierę miała komedia romantyczna "She came to me", w której Polka zagrała u boku takich gwiazd jak Anne Hathaway czy Marisy Tomei.