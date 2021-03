Joanna Moro broni występu Tamary Arciuch: "Wykon - mistrzostwo! I to ci mówię JA"

Weteran 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Wygląda to wszystko na popularyzację programu. Doświadczona aktorka zrobiła co możliwe by przybliżyć się do oryginału i wypadło to przyzwoicie, pani Tamara ma szanse na zwycięstwo w całej edycji.