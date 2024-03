Joanna Okuniewska pojawiła się na Fryderykach z UKOCHANĄ! Urocza z nich para? (ZDJĘCIA)

Anna 8 min. temu zgłoś do moderacji 20 4 Odpowiedz

Nie rozumiem tego…..lesbijki ok niech będzie. Kobieta ciągnie do kobiety czy facet z facetem, ale czemu zawsze ta druga osoba musi upodabniać się do faceta lub kobiety? Takie to pomieszane że mój prosty rozum nie potrafi tego pojąć….