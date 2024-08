Joanna Opozda opuszcza sąd z uśmiechem na twarzy. Mina matki Antka Królikowskiego była NIETĘGA

❤️❤️❤️❤️ 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ludzie jadą po niej, ale jednak on był z nią z własnej woli i to długo, wziął z nią ślub - a gdy była w ciąży to imprezował, zdradzał, porzucił ją przed samym porodem. Nawet jeśli jej hormony w ciąży szalały, czy miała depresję - to nie jest powód, żeby zwinąć się z małżeństwa w pół roku. Jego żona, matka jego dziecka wychodziła ze szpitala sama, z niemowlakiem na rękach. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie jak ona wtedy mogła się czuć.