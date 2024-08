Wiadomo, co z rozwodem Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego!

sick 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Takie jaja to tylko w pl sądach. Dwoje ludzi nic nie łączy, nie są razem, pożycie dawno padło, funkcjonują w oddzielnych gosp. domowych, Antek będzie miał dziecko z inną, ale powodu do orzeczenia rozwodu brak.. To chore. Każdy wie, że dla sądów/adwokatów to biznes. Tracą strony. Głównie pieniądze. Przecież adwokaci dogadują się z sędziami i telenowela trwa (i kasa dobra wpływa..). Jeśli nawet tylko jedna ze stron nie jest zainteresowana, by w małżeństwie pozostać, to ten związek już nie ma sensu. Inaczej widzą to sądy i bawią się jak nie w umoralnianie, to proponują najpierw separację i inne bzdury. Ja lata temu miałam w warszawskim sądzie sprawę rozwodową bez orzekania o winie. Tak jest najlepiej i najszybciej. Wcześniej byliśmy już po sprawie o alimenty na dziecko, więc ta kwestia była rozstrzygnięta, a mimo to pierwszą rozprawę odroczono.. bo nie było świadka. Zapytałam po co, skoro bez orzekania, alimenty ustalone. Odpowiedź pana sędziego - "żeby świadek potwierdził sytuację socjalno-bytową dziecka". Myślałam, że szlag mnie trafi, bo spodziewałam się, że ta rozprawa to będzie w naszej sytuacji tylko formalność (była pełna kultura za co zostaliśmy nawet pochwaleni). Powiedziałam do sędziego wprost - przecież powołam koleżankę, która wiadomo, że będzie mi słodziła. Sędzia - "wiem, ale tak musi być". Sprawa przełożona na cztery miesiące później. Koleżanka jw. Wszystko trwało 15-20 minut. Nawet wolniej od tych o alimenty (góra 10 minut, miałam dwie, bo po latach ze wzglęgu na totalny brak zainteresowania dzieckiem, zakładałam spr o podwyższenie alimentów). Tak czy inaczej to chore, żeby nie orzec rozwodu w przypadku ludzi, którzy od dawna nie są ze sobą, nie są tym zainteresowani, a nawet układają sobie życie z kimś innym. Kasa w tym kraju rządzi i to się nie zmieni, bo w pl urzędach czy tam gdzie od piastowanego stanowiska zależy czyjeś życie, ci ludzie czują się bogami.