Joanna Przetakiewicz buszuje po sklepach w gumiakach Chanel i z torebką Hermes za 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Ddddamn 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pani Joanna przeszła bardzo nieudany lifting twarzy. Brak możliwości otwierania oczu w pełni to karygodny błąd przy zbyt mocnym naciągnięciu skóry ! Pani Joanna stara się za wszelką cenę mocno otwierać oko ale niestety wygląda to groteskowo bo w chwili obecnej zamiast oczu ma skośne szparki 🤦‍♀️.To powinna być przestroga dla kobiet jak i lekarzy którzy jej to zrobili 🙆‍♀️ ❗️