Joanna Przetakiewicz ozdabia wielkanocne pisanki eyelinerem i czerwoną konturówką. "Mam zamiar dokleić jednemu jajku rzęsy"

Niecodzienna Wielkanoc wywołuje ogromne emocje nie tylko wśród "szarych obywateli", lecz również gwiazd polskiego show biznesu. W natłoku przedświątecznych przygotowań wielu celebrytów znalazło chwilę, aby podzielić się ze światem swoimi życiowymi refleksjami. W tak niecodziennych okolicznościach niektórzy pozwolili sobie za to na przygotowanie kreatywnych wielkanocnych koszyczków.

Świąteczna atmosfera zawitała już również w progi Joanny Przetakiewicz. Dyrektor domu mody La Mania postanowiła ostatnio pochwalić się w sieci procesem przygotowywania pisanek. Joanna jest znana ze swojego zamiłowania do mody. Dlatego też przy ozdabianiu wielkanocnych jajek puściła wodze fantazji i zafundowała im prawdziwą metamorfozę przy użyciu ulubionych kosmetyków.

Wynalazłam nowy sposób na make up. Robimy pisanki. Eyelinerem, szminką i pędzelkiem, jak malujemy usta. Spray nabłyszczający do twarzy, złoty sztyft, który pachnie jak biała czekolada. No i oczywiście czerwona konturówka - wylicza na Instagramie Przetakiewicz.