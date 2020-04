Monika Olejnik chwali się święconką Z PRZESŁANIEM. W środku wywiad z Olgą Tokarczuk i płyta Pavarottiego: "Podziękowania dla Italii"

Kochani w tym roku moja święconka, to piękne wspomnienia i nadzieja na dobry czas. Symboliczny chleb - nasza najpiękniejsza święconka. To było w Montepulciano, ksiądz poświecił nam kawałek chleba na serwetce. Tradycyjne jajka - wspominam Wielkanoc w Witowie na Podhalu, gdzie ksiądz zapraszał ludzi do stołu, rozmawiał i świecił pokarmy. W moim koszyku w tym roku jest muzyka. Pavarotti - to Włosi dali piękny przykład światu jak walczyć z koronawirusem, koncerty w internecie, owacje dla Lekarzy. A Lekarze codziennie przesyłali ważne dla świata wiadomości medyczne, po to by inni mogli się uratować. Podziękowania dla Italii. Po święconce lektura. Wywiad Michała Nogasia z Olgą Tokarczuk. Polecam też słowo od księdza Bonieckiego w "Tygodniku Powszechnym". I jeszcze na koniec wspomnień znajdą Państwo magiczny śpiew ptaków - nasze wspomnienie świąteczne z wioski włoskiej - zapraszam na relacje wspomnień wielkanocnych #nofilter Będą też jaja świąteczne z pięknego Lwowa. Spokojnych Świąt i zdrowia życzę - napisała na swoim instagramowym profilu Olejnik.