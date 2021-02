Joanna Przetakiewicz radzi mężczyznom, co kupić ukochanej na Walentynki: "Prezenty powinny być NIEPRAKTYCZNE"

Dostaję od Was pytania: co kupić kobiecie? W trybie natychmiastowym z listy wykreślcie: patelnie i garnki, żelazka i deski do prasowania, odkurzacze oraz inne gadżety AGD!

TOP 10 prezentowych pomysłów: 1. Ukochane perfumy. Sprawdźcie - być może właśnie się kończą. 2. Długa relaksująca kąpiel. Taka pachnąca, z pianą i świecami, a do tego lampka prosecco. 3. Masaż lub spa. Można to świetnie zaaranżować w domu. 4. Gorąca czekolada podana do łóżka na miły początek dnia. Na pewno zrobi wrażenie. Kobiety kochają takie słodkie prezenty. 5. Kolacja we dwoje. Mężczyźni podobno gotują lepiej! 6. Zestaw kosmetyków, na które szkoda by jej było pieniędzy. 7. Piękna bielizna lub szałowa sukienka. 8. Przytulanka. 9. Zawsze, i nie znam kobiety, która by to podważyła, sprawdzają się kwiaty. 10. Gry planszowe - tutaj można zaszaleć i urządzić prawdziwy maraton. Wiem, że są specjalne walentynkowe wydania.