Joe Alwyn PRZERWAŁ MILCZENIE na temat rozstania z Taylor Swift! "Prawda jest taka, że..."

Ja myślę że 2 godz. temu zgłoś do moderacji 206 25 Odpowiedz

Emmm a czy to przypadkiem nie było tak, że Joe najpierw obiecywał Taylor bóg wie co, a potem ją zdradził z jakąś inną laską i dlatego ona się wpieniła w piosence? Zresztą Joe na 100% wiedział wchodząc w relację z Taylor, że jeżeli nie skończy się ona szczęśliwie, to powstanie na jego temat przynajmniej jedna piosenka. Taylor jest znana z pisania o swoich ex (czego akurat ja nie uważam za coś beznadziejnego, bo jakieś 90% piosenek, które piosenkarze śpiewają są o miłości czy złamanym sercu, to jest tak powszechny w muzyce temat, że nie ma się co czepiać akurat jej, że o tym śpiewa, zwłaszcza, że wielu ludziom się to podoba i im to jakoś tam pomaga), więc wiedziały gały co brały. P.S. Trudno zrozumieć, co Alwyn w ogóle chciał przekazać, gdy tłumaczenie jest tak fatalne, jak nie umiecie tego robić to wklejcie oryginał zamiast tego, więcej ludzi zrozumie xdd