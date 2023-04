Joe Alwyn "przyłapany" PIERWSZY RAZ od rozstania z Taylor Swift! Jej przyjaciółki wbiły mu szpile

Vatp 42 min. temu zgłoś do moderacji 16 4 Odpowiedz

ona byla bardziej zakochana od niego, spodobal jej sie i uknula cala intryge jak go zdobyc - o czym mowi piosenka Mastermind. poprosila Emme Stone zeby ich zapoznala i “przypadkiem” wpadli na siebie na gali MET. to nie byl przypadek tylko ona to sobie zaplanowala zeby usidlic Joe. potem te milion piosenek o ich milosci i gosc mogl sie poczuc przytloczony, to ona go zdobywala i wyznawala mu milosc, a on moze na poczatku czul sie super z ta atencja i adoracja ale potem kazdy by sie zmeczyl.