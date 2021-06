Julia Dybowska i jej NOWA TWARZ pozdrawiają z greckich wakacji (ZDJĘCIA)

Prawda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja naprawdę nie mogę uwierzyć że takie kobiety mogą komukolwiek się podobać być może faktycznie starym facetom dosłownie starym którzy mają wybujałe ego i mają fetysz na punkcie wyglądu Barbie... Nie dość że ta dziewczyna po prostu nie jest atrakcyjna To jeszcze wygląda na kompletną anorektyczkę i kompletną ofiarę medycyny estetycznej. Ona jest tak potwornie zrobiona... A fakt że cierpi na anoreksję i widać to na każdym możliwym zdjęciu znowu dziwi mnie że nikt nie zwraca na to uwagi na Instagramie... Ja nie mam pojęcia jak takie osoby mogą komukolwiek się podobać.