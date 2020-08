julia kamińska

W ramach odpoczynku od zdjęć do Brzyduli, które trwają już od początku czerwca, aktorka postanowiła wybrać się na zasłużone wakacje, za destynację obierając Sopot. W urlopie 32-latce towarzyszył jej ukochany, o 20 lat starszy Piotr Jasek, z którym Kamińskiej od dekady udaje się łączyć życie zawodowe z prywatnym (to on napisał scenariusz do kontynuacji TVN-owskiego serialu).