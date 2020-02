Julia Wieniawa promuje nowy sezon serialu za pomocą SKURCZONEJ ręki: "Co zrobił ci ten fotograf?!"

jestem JW 22 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tatuś Kurski wyp... ją z TVP, to trafiła pod opiekuńcze skrztdła mamysi Terentiew Kraśko. Mamusia ją wyp...., , to zatrudni ją wujek Miszczak. Takie jak ona, to najdroższe i najbardziej poszukiwane przez klientów towary na Świecie, bo można je puszczać zarówno w reklamach, jak między nimi.