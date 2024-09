Julia Wieniawa zameldowała się w Paryżu. Pokazała, jak się wystroiła. Fani oczarowani: "BOSKA kiecka i jej właścicielka"

W piątek Julia Wieniawa ogłosiła na Instagramie, że będzie miała okazję sprawdzić się w roli modelki. I to nie byle gdzie, bo na pokazie L'Oreal w Paryżu. Celebrytkę jednak nieco poniosło, ponieważ pokusiła się o stwierdzenie, że będzie pierwszą Polką w historii, która dostąpi tego zaszczytu. Niestety nie jest to prawda. 25-latka zapomniała, że po wybiegu francuskiej marki paradowała już Joanna Horodyńska.

Zobacz także: Jessica Mercedes wymownie o relacjach z Julią Wieniawą: "Ona wie, co zrobiła. Nie chcę o niej rozmawiać..."

Julia Wieniawa w Paryżu. Tak bawi się przed pokazem

Od soboty Julia Wieniawa jest już w stolicy Francji. Gwiazdka zdążyła nawet zrobić sobie klimatyczną sesję zdjęciową na paryskich ulicach. To nie wszystko. Wybrała się również na kolację z polskim teamem do "jednej z piękniejszych restauracji w Paryżu". Z tej okazji nie omieszkała się wystroić. Tym, jak się wyszykowała, pochwaliła się oczywiście w najnowszym poście. Julka sama sfotografowała się w lustrze, "przy okazji" reklamując markę telefonu, którym zrobiła sobie zdjęcie. Na obrazku widzimy ją przyodzianą w czarną suknię z oryginalnym asymetrycznym dekoltem. Jej kreacja ewidentnie przypadła internautom do gustu.