Julia Wieniawa zaskoczyła NOWĄ FRYZURĄ. "To mój pierwszy raz zabawy z kolorem"

@(Seks)edukacja „zdrowotna". Deprawowanie dzieci pod dyktando rewolucjonistów z ONZ Forsowany przez MEN nowy, obowiązkowy przedmiot edukacji zdrowotnej wpisuje się w szereg skoordynowanych działań, podjętych na forum międzynarodowym i zmierzających do kompleksowego zajęcia się wszystkimi przeszkodami uniemożliwiającymi transformację eko-społeczną. Chodzi też o wdrożenie nowej umowy niezbędnej dla realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Zaproponowała ją w 2021 roku przybudówka ONZ pod nazwą United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). Nowe porozumienie miałoby zastąpić umowę społeczną z XX wieku, która opierała się na „ekonomicznym imperatywie wzrostu gospodarczego" i zwiększaniu produktywności, redystrybucji oraz ochrony socjalnej. Oenzetowska agenda uznała, że ta umowa załamała się, o czym świadczą liczne kryzysy, postępująca polaryzacja społeczna, wzrost nierówności. To ostatnie zjawisko szczególnie nasiliło się w ciągu ostatnich 40 lat, wraz z postępującą globalizacją. „Porażka naszego modelu gospodarczego" oraz nieprzestrzeganie „granic planetarnych" miały doprowadzić do pojawienia się „kryzysu ekologicznego" i postępujących „zmian klimatu wraz z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi". Ponadto „pandemia COVID-19" wzmogła niepewność ludzi co do przyszłości. Stąd propozycja resetu i wprowadzenia nowej umowy eko-społecznej, która ma odpowiadać potrzebom XXI wieku. Filary nowej umowy eko-społecznej Nowa umowa opiera się na kilku założeniach. Są to: